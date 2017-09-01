مؤسسة السجين تدشن مشروع توزيع الأضاحي بالإصلاحيات ومراكز الحجز [01/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم مشروع توزيع لحوم الأضاحي على نزلاء الإصلاحيات ومراكز الحجز الاحتياطي وأسر السجناء والمفرج عنهم بتكلفة أربعة ملايين و 400 ألف ريال.



وفي التدشين أوضح مدير عام مؤسسة السجين فضل عبيد أن المشروع يستفيد منه أربعة آلاف و350 سجيناً في الإصلاحية المركزية ومراكز الحجز الاحتياطي (هبرة، علاية، الثورة، المعلمي) وسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة والإصلاحية المركزية بذمار بالإضافة إلى 57 أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم بتمويل مجموعة الحاج علي محمد الحباري وأولاده.



وأشار إلى أن المؤسسة وضمن برنامج الإغاثة الوطني الذي تتبناه ستوزع أضاحي العيد على الأسر الفقيرة في عدد من مديريات أمانة العاصمة ومديرية أرحب بمحافظة صنعاء.. مثمناً دور مجموعة الحباري في دعم برامج ومشاريع المؤسسة والتخفيف من معاناة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ومشاركتهم أفراح العيد.



ودعا عبيد رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى الالتفات للسجناء وتلمس همومهم وأسرهم.

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