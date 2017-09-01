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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:12:48م
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  محلي
رئيس مجلس القضاء يهنئ المجلس السياسي الأعلى بعيد الأضحى
[01/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

يسرني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكافة منتسبي السلطة القضائية بأطيب التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإلى أبناء شعبنا اليمني العظيم الصابر الصامد.

داعيا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وعلى  شعبنا اليمني وأمتنا الإسلامية بالثبات والنصر وأن يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا وأن يفك أسرانا.
سبأ
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