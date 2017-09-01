ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 02:43:21م
الدكتور لبوزة يهنئ قائد الثورة والرئيس الأسبق بحلول عيد الأضحى (مكتمل)
هنأ نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح وقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
بدأ حجاج بيت الله الحرام الوصول الى مشعر مزدلفة للمبيت، بعد أن أنهوا أعظم شعائر الحج في صعيد عرفة الطاهر في يوم اجتمع فيه الحجاج الذين اختلفت لغاتهم وجنسياتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء رضاه وعفوه ومغفرته .
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعمليات متفرقة بالجوف
وفاة وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بالبيضاء
أمين محلي العاصمة يطلع على أعمال إزالة مخلفات النظافة
رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من نظيره السوري بمناسبة عيد الأضحى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعمليات متفرقة بالجوف
[01/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية متفرقة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمديريات المصلوب والمتون والغيل بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع مرتزقة العدوان بوادي وقز وسداح والغرفة وبيوت السنتيل بمديرية المصلوب وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر مصرع عدد من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بالمجمع الحكومي بمديرية المتون واغتنام أسلحة وعتاد عسكري.

كما نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية هجوما من عدد المحاور على مواقع مرتزقة العدوان بوادي شواق وتبة القناصين والمقاطع بمديرية الغيل وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى.

وفي مديرية خب والشعف أوضح المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمنطقة الخليفين، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع للمرتزقة بمنطقة الخليفين محققة إصابات مباشرة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وفاة وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بالبيضاء
أمين محلي العاصمة يطلع على أعمال إزالة مخلفات النظافة
رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من نظيره السوري بمناسبة عيد الأضحى
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يرفعان برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى
الدكتور لبوزة يهنئ قائد الثورة والرئيس الأسبق بحلول عيد الأضحى (مكتمل)
مديرية الحوك بالحديدة تشيع شهداء مجزرة المساجد
قنص جندي سعودي ودك عدد من مواقع العدو بنجران وجيزان وعسير
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعمليات قنص وقصف مدفعي بميدي
وقفة للتنديد بجرائم العدوان بذمار وقوافل غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
العدوان السعودي على اليمن
مديرية الحوك بالحديدة تشيع شهداء مجزرة المساجد
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/أغسطس/2017]
وقفة للتنديد بجرائم العدوان بذمار وقوافل غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
[31/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 21 غارة على حرض وميدي
[31/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by