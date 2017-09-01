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مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعمليات متفرقة بالجوف
[01/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية متفرقة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمديريات المصلوب والمتون والغيل بالجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع مرتزقة العدوان بوادي وقز وسداح والغرفة وبيوت السنتيل بمديرية المصلوب وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.
وأكد المصدر مصرع عدد من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بالمجمع الحكومي بمديرية المتون واغتنام أسلحة وعتاد عسكري.
كما نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية هجوما من عدد المحاور على مواقع مرتزقة العدوان بوادي شواق وتبة القناصين والمقاطع بمديرية الغيل وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى.
وفي مديرية خب والشعف أوضح المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمنطقة الخليفين، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع للمرتزقة بمنطقة الخليفين محققة إصابات مباشرة.
سبأ