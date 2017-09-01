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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:08:47م
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  محلي
وفاة وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بالبيضاء
[01/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:
توفي وأصيب 14 شخصا في حادث مروري مروع في طريق رداع الرياشية جبن بمحافظة البيضاء اثر تصادم سيارتين.

وأوضح مصدر بمرور المحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حادث الصدام وقع بين سيارتين صالون في منعطف الرياشية ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإصابة أربعة آخرين إصابتهم بالغة .

وبين المصدر أن الذين توفوا في الحادث سبعة من أسرة بيت الصريمي أربعة رجال وامرأتين وطفل وثلاثة من قرية خلبان الرياشية .

وأشار المصدر إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ .. لافتا إلى أنه تم إسعاف الجرحى إلى مستشفيات مدينة رداع وأمانة العاصمة .
سبأ
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