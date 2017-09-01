محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين محلي العاصمة يطلع على أعمال إزالة مخلفات النظافة







اطلع أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم على أعمال النظافة و رفع وإزالة مخلفات القمامة من الأسواق والشوارع والأرصفة في عموم مديريات الأمانة .



وتفقد أمين عام محلي العاصمة ومعه رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة لقطاع الخدمات علي السقاف ومدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية، سير العمل الجاري في تنفيذ حملة النظافة الواسعة في عموم مديريات الأمانة العشر.



وأشار جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تنفيذ أعمال حملة النظافة في مختلف المديريات ورفع المخلفات وإزالة العشوائيات من الأسواق والشوارع والأرصفة تأتي ضمن خطة، أعدتها قيادة السلطة المحلية بالأمانة تم بموجبها تقسيم المديريات إلى مربعات وتوزيع العاملين عليها تحت إشراف ورقابة الوكلاء والوكلاء المساعدون لضمان إنجاح الحملة.



وأكد إستمرار أعمال النظافة وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات وتنظيم الأسواق في مختلف الشوارع والإحياء بما يسهم في تخفيف حركة المرور وتوفير الحق لعامة الناس في الإستفادة من الطريق والرصيف والحفاظ على الرونق الجمالي للعاصمة صنعاء.



كما أكد أمين محلي العاصمة أن قيادة الأمانة ستعمل على مضاعفة الجهود وإلزام أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وأصحاب البسطات بعدم إستخدام أرصفة الشوارع الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضاري وخلق إزدحام مروري .



ودعا جمعان المواطنين ومالكي المولات والمراكز والمحال التجارية إلى الحفاظ على البيئة ونظافتها كون العمل البيئي طوعي ومسؤولية وطنية جماعية في المجتمع من أجل إظهار العاصمة بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها .. مؤكدا أن قيادة الأمانة والمكاتب الخدمية ومدراء المديريات سيعملون بإستمرار خلال إجازة العيد وبعدها إلى جانب رجال الأمن والمرور وعمال النظافة لمتابعة أعمال النظافة والأشغال وخدمات المياه ورفع المخلفات.



وثمن جهود عمال النظافة والعاملين في جميع المرافق التابعة للأمانة من عمال أشغال وحدائق ومرور وأمن وتوعيه ومدراء مديريات ومكاتب تنفيذية وأعضاء المجالس المحلية بالأمانة دورهم في تقديم الخدمات للمواطنين.



هذا وكرم أمين عام محلي العاصمة أثناء زيارته التفقدية عمال النظافة نظير قيامهم بواجبهم في ميدان العمل.



يذكر أن قطاع البلديات والبيئة ومشروع النظافة بدأ منذ منتصف ليلة العيد بتنفيذ الحملة التي ترافقها توعية شاملة بمكبرات الصوت لأصحاب المحلات والبسطات والمواطنين، باستخدام غرافات وشاحنات ومعدات تابعة لمشروع النظافة ومكتب الأشغال والزراعة والحدائق تصل لقرابة 350 معدة وسيارة ستعمل على مستوى 19منطقة نظافة بمديريات الأمانة العشر.



حيث تم رفع وإخراج ما يقارب ألفين و834 طن من المخلفات والقمامة حتى صباح اليوم وذلك في مختلف مديريات الأمانة.



رافقه خلال الزيارة مدير عام مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش ومدير مكتب الأشغال العامة عبد السلام الجرادي ومدير عام شرطة المرور العقيد عبدالله العقر ورئيس نقابة عمال البلديات والإسكان بالأمانة محمد المرزوقي ومدير عام التوعية البيئية عبدالحليم السكري.



سبأ [01/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ