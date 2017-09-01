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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:24:08ص
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  محلي
رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من نظيره السوري بمناسبة عيد الأضحى
[01/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقيةتهنئة من أخيه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العربية السورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وعبرت البرقية عن أطيب التهاني والتبريكات لليمن قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الدينية وتمنياته القلبية أن يعيدها على الشعبين الشقيقين وهما يعيشا أجواء النصر وينعمان بالسلام والأمن والإستقرار .
هذا وقد بعث رئيس الوزراء ببرقية شكر جوابية ردا على التهنئة.
سبأ
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