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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:38:08ص
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  محلي
مديرية الحوك بالحديدة تشيع شهداء مجزرة المساجد
[01/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
شيعت مديرية الحوك محافظة الحديدة، أربعة شهداء من أبنائها الذين استهدفهم طيران العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة المساجد مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وهم في طريق عودتهم من العاصمة صنعاء إلى الحديدة.

وقد ووري جثامين الشهداء الثرى بمقبرة الحوك بشارع المعدل بالحديدة أمس بعد الصلاة عليهم عقب صلاة العشاء بجامع صدام.

وخلال التشيع الذي شارك فيه مدير عام المديرية وأعضاء المجلس المحلي.. ندد المشاركون بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وأخرها المجرزة المروعة في بني مطر.. مؤكدين أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.
سبأ
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