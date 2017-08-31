[31/أغسطس/2017]
جيزان - سبأ :
دكت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من مواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الفريضة بجيزان.
واشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية إستهدفت معسكري ثويلة والهجلة وقيادة الحماد ورقابة ظلم وتبة الحمر بنجران، وتجمعات للجنود السعوديين في تبة القطرين مكبدة العدو خسائر فادحة في الأروح والعتاد .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقتهم في موقع العش بعسير .
سبـأ