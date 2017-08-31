وقفة للتنديد بجرائم العدوان بذمار وقوافل غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية

ذمار - سبأ :

نظم أبناء محافظة ذمار بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار العدوان والحصار في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي معيب.. مؤكدين أن الجرائم التي يرتكبها تحالف لن تثنيهم عن الصمود والإستمرار في تقديم الدعم ورفد الجبهات .

وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل في مختلف الميادين دفاعا عن الأرض والعرض.

وخلال الوقفة قدمت قوافل عيدية غذائية ونقدية أبناء محافظة ذمار ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة وجمعية الوفاء لدماء الشهداء النسوية بقرية الوشل مديرية عنس دعمًا لأبطال الجيش واللجان الشعبية

[31/أغسطس/2017]سبـأ