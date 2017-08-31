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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 09:53:32م
قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى
هنأ قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
بدأ حجاج بيت الله الحرام الوصول الى مشعر مزدلفة للمبيت، بعد أن أنهوا أعظم شعائر الحج في صعيد عرفة الطاهر في يوم اجتمع فيه الحجاج الذين اختلفت لغاتهم وجنسياتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء رضاه وعفوه ومغفرته .
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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طيران العدوان يشن 21 غارة على حرض وميدي
[31/أغسطس/2017]
حجه - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 21 غارة على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 21 غارة على مديريتي حرض وميدي
سبـأ
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