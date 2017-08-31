مؤسسة راحل تختتم مشروع سقيا الماء البارد بمديريتي الحوك والحالي



وذكرت رئيسة المؤسسة ليلى عثمان أن المشروع إستهدف الفي أسرة في مديريتي الحالي والحوك من خلال تزويدها بالثلوج والماء النقي .



وأشارت إلى أن المؤسسة وزعت ٥٠ سلة غذائية للأيتام المكفولين من قبل المؤسسة وكذا المتدربات من الأرامل بدعم فاعل خير.



وأشادت عثمان بتعاون المجلس المحلي بمديريتي الحوك والحالي وكذا الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الذي أسهم في تخفيف معاناة المستهدفين.

[31/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :إختتمت مؤسسة رواحل للتنمية اليوم مشروع سقيا الماء البارد الذي نفذ في العشر الأولى من شهر ذي الحجة بدعم مؤسسة بناء .سبـأ