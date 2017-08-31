[31/أغسطس/2017]
الضالع - سبأ :
اختتمت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية اليوم بمحافظة الضالع مشروع كسوة عيد الأضحى المبارك التي إستهدفت عدد من الأسر المحتاجة والمتضررة جراء العدوان والحصار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة سعيد أحمد حيدرة أن المؤسسة بذلت جهود حثيثة لتنفيذ مشروع كسوة العيد لإضفاء البسمة على وجوه أطفال عدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من الأحداث التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأكد أهمية أن تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها الإنساني ومد يد العون للأسر المحتاجة .
بدوره أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة مدير المشروع عبدالجبار البحري أن المشروع الذي إستمر ثلاثة أيام استهدف اربعمائة أسرة من الأسر المستهدفة في أمانة العاصمة ومديرية جبن بمحافظة الضالع وشمل توزيع الكسوة للأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى 12 سنة.
وأشار إلى أن 250 أسرة شملها المشروع في الضالع وطبقا لمسح ميداني نفذته المؤسسة في مديرية جبن قبل تنفيذ المشروع بأسبوعين.
وأشاد البحري بمستوى تعاون المجالس المحلية ورجال الأمن واللجان الشعبية أثناء عملية المسح وكذا خلال توزيع الكسوة على الأسر المستفيدة.
سبـأ