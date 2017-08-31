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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 09:53:32م
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مكتب الزراعة بذمار يوزع 284 سلة غذائية وحقائب نظافة
[31/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

وزع مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار اليوم سلة غذائية و مستلزمات نظافة ل 284 من موظفيه بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وخلال التدشين أشاد وكيل المحافظة محمد محمد عبد الرزاق بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمكتب الزراعة بذمار وعدد من المكاتب الخدمية في المحافظة بما مكنها من الإستمرار في عملها وتقديم خدماتها خلال الفترة الماضية .

وأكد أن مشروع السلة الغذائية لموظفي مكتب الزراعة جاء في ظل ظروف صعبة يمر بها جميع موظفي القطاع الحكومي في اليمن نتيجة توقف المرتبات منذ أكثر من عام .

فيما أوضح مدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت لمكتب الزراعة أكثر من 568 كيس دقيق وأكثر من 284 حقيبة شاملة لمستلزمات النظافة الشخصية والمطهرات في إطار دعم مشروع السلة الغذائية لموظفي المكتب.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر تكفلت بدعم مشروع السلة الغذائية شهريا وبصورة دورية.. مثمنا هذه اللفتة الإنسانية من الصليب الأحمر تجاه موظفي مكتب الزراعة بذمار.

سبـأ
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