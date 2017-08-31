محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الخارجية تنعي السفير عباس محمد علي الوزير صنعاء - سبأ :





نعت وزارة الخارجية وكافة منتسبيها السفير عباس محمد علي الوزير، الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء في المجال الدبلوماسي.



وأشارت وزارة الخارجية في بيان النعي إلى أن الفقيد كان من الرعيل الأول المؤسس لوزارة الخارجية في تعز قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.



وأشار البيان إلى أن الفقيد قضى معظم حياته في خدمة الوطن في المجال الدبلوماسي ورأس العديد من الدوائر في وزارة الخارجية وكذا عمل في عدد من بعثات اليمن في الخارج.



وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [31/أغسطس/2017]سبـأ