[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، ومن خلالهم إلى جميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
كما وجه برقية مماثلة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى الأخ محمد العيدروس ونائبه وأعضاء المجلس بهذه المناسبة الجامعة .
وعبر رئيس الوزراء في البرقيتين باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء ، عن أصدق وأحر التهاني والتبريكات للجميع بهذه المناسبة الدينية العظيمة .. سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على اليمن وشعبه وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، و التأزر في مواجهة مخططات إعدائها وإفشالها لما فيه خيرها واستقرارها ورفعتها ومجدها .
سبـأ