محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق المهرجان الترفيهي الأول لأبناء المرابطين غدا بصنعاء صنعاء - سبأ :

تنطلق في العاصمة صنعاء غدا الجمعة أول ايام عيد الأضحى فعاليات المهرجان الترفيهي لأسر المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية تحت شعار "جبهتي عيدي وعيدي جبهتي".



يهدف المهرجان إلى إحتواء أكثر من 3 آلاف فردا من أسر وأبناء الجيش واللجان الشعبية وتقديم مختلف أنواع الترفيه لهم وتأكيدا على وقوف جميع الفئات مع أبناء وأسر المرابطين في مختلف الجبهات وتعزيزا للصمود في إطار التصعيد لمواجهة العدوان في جبهات الوغى والعزة والشرف.



وأوضح وكيل أمانة العاصمة زياد الرفيق خلال زيارته التفقدية للتحضيرات النهائية للمهرجان أن إنجاح هذه الفعالية التي تعد الأولى في اليمن فرصة كبيرة أمام الجميع للتفاعل وتقديم المساندة والدعم.

واعتبر أن المهرجان هو جزء بسيط من استحقاق الوفاء لأبطال الجيش واللجان الشعبية .. مشيدا بالترتيبات الخاصة للمهرجان وكذا جهود اللجنة الإشرافية والتحضيرية.



وأكد حرص قيادة امانة العاصمة على تقديم كافة التسهيلات والدعم حسب الإمكانيات المتاحة.



من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة الإشرافية عصام الكبسي أن فعاليات المهرجان ستنطلق أول أيام عيد الأضحى و يستمر عشرة ايام، يستهدف أكثر من 400 أسرة من أسر المرابطين من الجيش واللجان الشعبية.



وأكد أن المهرجان يتضمن أيضا كثير من الفعاليات والبرامج التوعوية والمسابقات الترفيهية والثقافية من أجل زيادة الوعي المجتمعي وبث روح الولاء والإنتماء الوطني، إلى جانب عروض مسرحية وفقرات إنشادية متنوعة.. وتكريم الفائزين في المسابقات بدروع البطولة والشجاعة.

سبـأ [31/أغسطس/2017]سبـأ