محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يهنئ أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في جبهات الشرف صنعاء - سبأ :





توجه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بتهانيه ومباركته الحارة إلى جميع رجال وأبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين المرابطين في جبهات الشرف والمواجهة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .



وسجل رئيس الوزراء في البرقية اعتزازه وكافة أعضاء مجلس الوزراء بصمود الجميع وما يجترحونه من بطولات قل نظيرها في هذا الزمان وما يحققونه من انتصارات في كافة الجبهات الداخلية وتلك التي فيما وراء الحدود ..



وقال " لقد تمكنتم أيها الفرسان الميامين وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبثباتكم الأسطوري من قهر وتدمير ألة الحرب المتطورة والشرسة والغادرة للمعتدين وإفشال كافة مخططاتهم التأمرية الخبيثة التي استهدفت ولا زالت حاضر ومستقبل اليمن وشق وحدة الصف الوطني المواجه للعدوان ".



وحث رئيس الوزراء الجميع إلى التحلي باليقظة التامة والإدراك الواعي لطبيعة المؤمرة الجديدة للعدوان والتي يسعى من خلالها إلى زرع بذور الفتنة وبث الإشاعات السامة في أوساط المجتمع وإذكاء روح الصراع والنيل من صمود الجبهة الداخلية بعد أن فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والأمنية .



واعرب عن ثقته بان الشعب اليمني بحكمته وحنكته وفي مقدمتهم أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ، سيفشل هذا المخطط الخبيث وسيفوت على أعداء الوطن أي فرصة للنيل من صموده وثباته واستبساله وتضحياته الجسيمة دفاعا عن عزته وكرامته.



واكد الدكتور بن حبتور، أن بشائر النصر كثيرة وان نصر الله قادم لاريب للشعب اليمني المكلوم بشهدائه والمعتدى عليه منذ سنتين ونصف، وان الْخِزْي والعار سيظلان اللعنة التي تلاحق النظام السعودي وتحالفه الباغي على مر الأزمان.



وترحم رئيس الوزراء في ختام برقيته على أرواح الشهداء الأبرار سائلاً المولى القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى .. مبتهلا للمولى عز وجل أن يجعل عيد الأضحى المبارك عيد خير ويمن ، وان تحمل أيامه بشائر النصر على المعتدين ومرتزقتهم في كافة الجبهات.

سبـأ [31/أغسطس/2017]سبـأ