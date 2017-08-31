[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
بعث رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس وكافة المؤسسات الدستورية وأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والفعاليات السياسية الوطنية وكافة جماهير الشعب اليمني الصابر والصامد بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن أخلص التهاني وأطيب التبريكات بحلول هذه المناسبة الدينية الجليلة..سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق للشعب اليمني جزاء صبره وصموده الخير والاستقرار والسلام والتقدم.
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