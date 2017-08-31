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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 09:53:32م
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إستفادة 70 ألف شخص من مشروع إغاثة أمانة العاصمة
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

اختتمت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن اليوم مشروع إغاثة أمانة العاصمة .
إستفاد من المشروع 70 ألف شخص من الأسر الواقعة تحت خط الفقر والأسر النازحة والمستضيفة والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والمهمشين.

تضمن المشروع الذي إستمر أكثر من شهرين توزيع عشرة آلاف سلة غذائية متنوعة بالتعاون مع 30 جمعية ومؤسسة محلية بمديريات أمانة العاصمة العشر بالتنسيق مع وزارة التخطيط والسلطة المحلية ومكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالأمانة .

وأكدت مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العون المباشر تواصل جهودها للوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً واحتياجاً وتخفيف معاناتها جراء الأوضاع الراهنة في البلاد .

وأشارت إلى أن الجمعية ستقدم ما بوسعها للحد من المجاعة وإنتشار الأمراض عبر الحملات الإغاثية و كذا توزيع المواد الغذائية وفلاتر تنقية ماء الشرب وتنفيذ مشاريع المياه في المناطق النائية وغيرها من مشاريع الإستجابة الطارئة .

ولفتت العسعوسي إلى إتساع رقعة الفقر في اليمن حيث ارتفع عدد المحتاجين إلى مساعدات وفقاً لبيانات الأمم المتحدة إلى 20 مليون إنسان، منهم 17 مليون يعانون من إنعدام الأمن الغذائي وسبعة ملايين غير قادرين على تأمين وجبة غذائية في اليوم.

وناشدت المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تدارك الوضع الإنساني الخطير في اليمن وزيادة المساعدات المنقذة للحياة والتخفيف من الآثار الكارثية لتدهور الوضع الصحي وإنتشار الأمراض والأوبئة التي حصدت أرواح الآلاف من السكان .

وأشادت مدير مكتب العون المباشر بجهود الشركاء المحليين ممثلين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية ومكتب الشئون الإجتماعية والعمل والجمعيات الأهلية وفريق العون المباشر والمتطوعين وكل من ساهم في دعم وتنفيذ مشروع إغاثة أمانة العاصمة وإيصال المساعدات للفئات المستهدفة .

يذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر، ومكتبها في اليمن عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة تأمين الغذاء وسُبل العيش التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، كتلة المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة اليونيسف، كتلة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، الكتلة اللوجستية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي، وكتلة التغذية التابعة لليونيسيف.

سبـأ
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