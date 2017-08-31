[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
شيعت وزارة الداخلية اليوم في موكب جنائزي مهيب الجندي مصطفى محمد المرتضى والجندي يوسف أحمد البداي الذين ارتقوا مطلع الأسبوع الجاري أثناء تأديتهما الواجب الوطني في حفظ الأمن والاستقرار بجولة المصباحي بأمانة العاصمة.
وقد ووري جثمانيهما الثرى بعد الصلاة عليهما في جامع الشهداء بالعاصمة صنعاء
تقدم موكب التشييع عدد من الوزراء وقيادات من وزارتي الداخلية والدفاع وأهالي الشهداء ورفاقهم ، وبحضور جمع غفير من المواطنين والوجاهات الاجتماعية والسياسية .
وكان قد تم تشييع جثمان الشهيد الثالث الجندي إبراهيم علي عبدالملك أبوطالب، في مسقط رأسه بمنطقة الروضة في أمانة العاصمة .
تغمد الله الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ