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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 08:34:19م
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رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس ونائب وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ومن خلالهم إلى جميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وعبر رئيس الوزراء في البرقية باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على اليمن والشعب اليمني الكريم بالخير والبركات، وقد تحقق كل ما يصبو اليه من سلام واستقرار وطمأنينة.

ونوهت البرقية بالمعاني العظيمة لهذا العيد الذي يستقبله المسلمون في أصقاع المعمورة، مستبشرين فرحين به عيدا تصفو فيه قلوبهم وتسمو مشاعرهم، وتلهج السنتهم مع حجاج بيت الله الحرام بالتكبير والتهليل، والدعاء والتبتيل.

وأكد أهمية استشعار القيم السامية والمعاني الدينية لهذا العيد في تعزيز وحدة الصف الوطني، ومواجهة الدسائس والمؤامرات التي تحاول النيل من الجبهة الداخلية والصمود في وجه العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر على اليمن والمستمر منذ حوالي ثلاثة أعوام، دون أي اعتبار لحرمة دماء إخوانهم المسلمين في اليمن.

وعبر رئيس الوزراء في ختام برقيته، عن امله أن يعيد الله هذه المناسبة الدينية الجليلة على رئيس ونائب وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، بالخير والعافية، وان يتحقق للشعب اليمني الصامد والصابر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبوا اليه من استقرار وازدهار ورخاء.

سبـأ
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