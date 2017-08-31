ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 08:34:19م
قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى
هنأ قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
بدأ حجاج بيت الله الحرام الوصول الى مشعر مزدلفة للمبيت، بعد أن أنهوا أعظم شعائر الحج في صعيد عرفة الطاهر في يوم اجتمع فيه الحجاج الذين اختلفت لغاتهم وجنسياتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء رضاه وعفوه ومغفرته .
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وزارة الداخلية تشيّع اثنين من شهدائها
رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بعيد الأضحى المبارك
رئيس مجلس النواب يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بعيد الأضحى المبارك
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى السيد عبدالملك الحوثي، عبر فيها عن احر التهاني والتبريكات له بهذه المناسبة الدينية العظيمة، ولكل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية.

وبارك رئيس الوزراء في البرقية باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، حلول هذه المناسبة الدينية التي يستقبلها المسلمين في مختلف أرجاء العالم، وأهمية استشعار مدلولاتها وقيمها في تعزيز التآخي ووحدة الصف خاصة في ظل ما تمر به بلادنا من عدوان غاشم وحصار جائر.

وأشاد بالحرص الذي يبديه قائد الثورة للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال المؤامرات التي تحاول شق الصف الوطني، بعد أن فشل تحالف العدوان السعودي في حربه العسكرية والاقتصادية على الشعب اليمني وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن والمتاجرين بدماء أبنائه من العملاء والمرتزقة .

وأكدت البرقية أهمية تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية والصمود الأسطوري للشعب اليمني في وجه العدوان الغاشم والحصار الجائر.. منوهة بما يقدمه الفرسان الميامين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات وميادين الشرف والقتال من تضحيات جسيمة بأرواحهم ودمائهم من اجل الدفاع عن الوطن ودحر كل المؤامرات الخارجية والداخلية الهادفة إلى النيل من سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

واختتم رئيس الوزراء برقيته بدعوة المولي العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها بالخير واليُمن والبركات على الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة، وان يحقق للامتين العربية والأسلامية كل ما تصبوان اليه من استقرار ورفعة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وزارة الداخلية تشيّع اثنين من شهدائها
رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
رئيس مجلس النواب يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى
رئيس الوزراء يبعث برقيات تهان لنظرائه بمناسبة حلول عيد الأضحى
قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى
رئيس مجلس النواب يهنئ رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بعيد الأضحى
انخفاض معدل الإصابة بالكوليرا بنسبة 30 في المائة بعد استكمال حملة التوعية
رئيس مجلس النواب يلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة
الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by