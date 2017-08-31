محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بعيد الأضحى المبارك صنعاء - سبأ :

رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى السيد عبدالملك الحوثي، عبر فيها عن احر التهاني والتبريكات له بهذه المناسبة الدينية العظيمة، ولكل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية.



وبارك رئيس الوزراء في البرقية باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، حلول هذه المناسبة الدينية التي يستقبلها المسلمين في مختلف أرجاء العالم، وأهمية استشعار مدلولاتها وقيمها في تعزيز التآخي ووحدة الصف خاصة في ظل ما تمر به بلادنا من عدوان غاشم وحصار جائر.



وأشاد بالحرص الذي يبديه قائد الثورة للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال المؤامرات التي تحاول شق الصف الوطني، بعد أن فشل تحالف العدوان السعودي في حربه العسكرية والاقتصادية على الشعب اليمني وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن والمتاجرين بدماء أبنائه من العملاء والمرتزقة .



وأكدت البرقية أهمية تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية والصمود الأسطوري للشعب اليمني في وجه العدوان الغاشم والحصار الجائر.. منوهة بما يقدمه الفرسان الميامين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات وميادين الشرف والقتال من تضحيات جسيمة بأرواحهم ودمائهم من اجل الدفاع عن الوطن ودحر كل المؤامرات الخارجية والداخلية الهادفة إلى النيل من سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.



واختتم رئيس الوزراء برقيته بدعوة المولي العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها بالخير واليُمن والبركات على الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة، وان يحقق للامتين العربية والأسلامية كل ما تصبوان اليه من استقرار ورفعة.

سبـأ [31/أغسطس/2017]سبـأ