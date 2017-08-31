[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
هنأ رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء السلطة القضائية والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وعبر الأخ يحيى علي الراعي عن أمنياته للجميع في أن تأتي هذه المناسبة الدينية وغيرها من الأعياد الدينية والوطنية بالخير واليُمن والبركات وأن يسود الأمن والإستقرار والسلام ربوع الوطن والشعب اليمني الصابر والصامد في وجه تحالف العدوان.
وتمنى للجميع موفور الصحة ومزيد من الصبر والصمود في مواجهة تحالف دول العدوان بقيادة السعودية حتى تحقيق النصر.
سبـأ