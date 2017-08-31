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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 08:34:19م
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رئيس الوزراء يبعث برقيات تهان لنظرائه بمناسبة حلول عيد الأضحى
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقيات تهان إلى نظرائه رؤساء الحكومات العربية والإسلامية هنأهم فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر رئيس الوزراء في البرقيات عن تهانيه الحارة ومباركته للجميع وكافة الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عيد إخاء ومحبة ويمن وبركة على الشعب اليمني وأبناء الأمتين العربية والإسلامية .

وأشار الدكتور بن حبتور في البرقيات، إلى الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الشعب اليمني بسبب تداعيات العدوان السعودي وتحالفه وحصارهم للسنة الثالثة على التوالي والحالة المأساوية التي تسبب بها وطالت شتى مناحي الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين بمختلف شرائحه الاجتماعية.

وأعرب عن تطلعه إلى موقف ودور عربي وإسلامي لوقف هذا العدوان الغاشم وغير المبرر ورفع هذا الضيم الذي طال الشعب اليمني أصل العروبة ومنبعها وحامل راية الإسلام ومتصدر فتوحاته شرقا وغربا .

سبـأ
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