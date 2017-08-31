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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 08:34:19م
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انخفاض معدل الإصابة بالكوليرا بنسبة 30 في المائة بعد استكمال حملة التوعية
[31/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
انخفض معدل الإصابة بوباء الكوليرا بنسبة 30 في المائة بعد استكمال حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل في 22 محافظة.

وأكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن نتائج الحملة كانت إيجابية حيث اتضح الأثر الكبير الذي أحدثته التوعية الصحية في انحسار الوباء وتراجعه بمعدل وصل إلى الثلث خلال الأسبوع الأول للحملة.

وأوضح تقرير غرفة عمليات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن عدد المنازل التي تم زيارتها وتغطيتها ثلاثة ملايين و119 ألفاً و 209 منازل بنسبة 90 في المائة من المنازل المستهدفة في الحملة، فيما بلغ إجمالي من تم توعيتهم بشكل مباشر عبر فرق التوعية والخطباء 15 مليوناً و 906 آلاف و801 شخص .

وأشار التقرير إلى أن حملة التوعية مستمرة في محافظة شبوة وبعض مديريات محافظة لحج ، وكذا في مديرية بمحافظة الجوف، فيما ستنفذ الحملة في خمس مديريات بعد عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لنتائج المسح الميداني الذي أجراه فريق المحايدين عبر منظمة اليونيسيف فقد بلغ معدل التغطية للمساكن 90 في المائة ، ونسبة من علموا بأن نظافة المياه أهم طرق الوقاية 78 في المائة ، فيما بلغت نسبة من اقتنعوا برسالة الحملة وأبدوا استعدادهم لتغيير سلوكياتهم 96 في المائة.

 يشار إلى أن الحملة التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف جاءت في إطار تدخلاتها للسيطرة على وباء الكوليرا، وشارك ستة آلاف و 660 خطيباً ومرشداً دينياً ونحو 71 ألفاً من العاملين الصحيين والمعلمين والمتطوعين وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والمكاتب التنفيذية في أعمال التوعية حول مختلف الأسباب التي تساهم في انتشاره وكيفية الوقاية منه ، وأهمية النظافة العامة ونظافة المياه.
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