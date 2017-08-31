رئيس مجلس النواب يلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة [31/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة رضوان بونصير ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن الممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك.



وفي اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن "أوتشا " جورج خوري ومنسق العلاقات والشئون الإنسانية الدكتور نجيب المنصور .. رحب رئيس مجلس النواب بمستشار الأمين العام والوفد المرافق له.



وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود الإنسانية التي يبذلها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيق مهمته الأممية الإنسانية.



وأكد دعم ومساندة كافة المسئولين لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل مهامه الإنسانية وكل البعثات الإنسانية التي تعمل في اليمن في سبيل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين وتقديم الدعم الغذائي والطبي.



وقدم الأخ يحيى علي الراعي لممثلي الأمم المتحدة عرضاً عن الأحداث والجرائم التي إرتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني دون وجه حق.



وفند أشكال العدوان الذي مارسه التحالف السعودي والذي شمل قصف المساكن على رؤوس ساكنيها وقصف صالات الأفراح والعزاء ومختلف المناسبات والمساجد ودور تحفيظ القرآن والمدارس والكليات والمنشآت العامة والخاصة والمزارع وآبار المياه والمعالم والآثار التاريخية والأسواق والمحلات التجارية.



ولفت إلى أن العدو السعودي شن حرب إبادة جماعية وبإستخدام صواريخ وأسلحة ذكية وقنابل عنقودية وإنشطارية، راح ضحية هذا العدوان عشرات الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تحالف العدوان بقيادة السعودية فرض حصار إقتصادي وبري وبحري وجوي ضد الشعب اليمني وأغلق مطار صنعاء ونقل البنك المركزي إلى عدن ما ضاعف من معاناة اليمنيين.



كما قدم رئيس مجلس النواب لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة ملف شامل يتضمن أبرز الجرائم التي إرتكبتها تحالف العدوان بقيادة السعودية، كما سلم رئيس مجلس النواب للمسئول الأممي وثيقة مبادرة مجلس النواب بشأن معالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لتسليمها للأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة من مجلس النواب لإيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها اليمن من أوضاع إنسانية كارثية تهدد بخطر المجاعة.



ولفت إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، ويواجه سبعة ملايين إمكانية المجاعة، كما يعاني 462 ألف طفل من سوء التغذية الحادة .



ودعا الأخ يحيى علي الراعي المسئولين الأمميين إلى ممارسة دورهم الإنساني في نقل جرائم العدوان المنظورة لديهم بشكل مباشر أو عبر القنوات الفضائية للرأي العام العالمي والعمل كل ما من شأنه الضغط على حكومات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف الحرب الظالمة وفك الحصار الجائر المفروض على بلادنا.



وقال " إن الشعب اليمني يحب الأمن والاستقرار والتنمية لكنه سيقاوم كل أشكال الظلم والإستبداد من أي جهة كانت وهو على استعداد للحوار الهادف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار ".



وأوضح رئيس مجلس النواب أن المبالغ التي صرفت لشراء الصواريخ والأسلحة التي استخدمت من قبل تحالف العدوان ضد الشعب اليمني كان الأحرى أن يشترى بها أدوية لمكافحة الكثير من الأوبئة والأمراض في عدد من دول العالم ومنها شلل الأطفال والكوليرا وحمى الضنك والسرطان.



من جهته أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إهتمامه والأمم المتحدة بالعمل الإنساني وتقديم المعونات للشعب اليمني .. معبراً عن عدم رضائه لما مارسه وخلفه العدوان.



وشدد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة على التمسك بالحوار والتفاهم.



عقب ذلك قام رئيس مجلس النواب بتسليم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ترس المجلس.



حضر اللقاء عضوي مجلس النواب عزام عبدالله صلاح والدكتور عبدالباري عبدالله دغيش وأمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي.

سبأ