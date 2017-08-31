ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 08:34:19م
قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى
هنأ قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
بدأ حجاج بيت الله الحرام الوصول الى مشعر مزدلفة للمبيت، بعد أن أنهوا أعظم شعائر الحج في صعيد عرفة الطاهر في يوم اجتمع فيه الحجاج الذين اختلفت لغاتهم وجنسياتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء رضاه وعفوه ومغفرته .
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وزارة الداخلية تشيّع اثنين من شهدائها
رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بعيد الأضحى المبارك
رئيس مجلس النواب يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس مجلس النواب يلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة
[31/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة رضوان بونصير ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن الممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك.

وفي اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن "أوتشا " جورج خوري ومنسق العلاقات والشئون الإنسانية الدكتور نجيب المنصور .. رحب رئيس مجلس النواب بمستشار الأمين العام والوفد المرافق له.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود الإنسانية التي يبذلها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيق مهمته الأممية الإنسانية.

وأكد دعم ومساندة كافة المسئولين لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل مهامه الإنسانية وكل البعثات الإنسانية التي تعمل في اليمن في سبيل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين وتقديم الدعم الغذائي والطبي.

وقدم الأخ يحيى علي الراعي لممثلي الأمم المتحدة عرضاً عن الأحداث والجرائم التي إرتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني دون وجه حق.

وفند أشكال العدوان الذي مارسه التحالف السعودي والذي شمل قصف المساكن على رؤوس ساكنيها وقصف صالات الأفراح والعزاء ومختلف المناسبات والمساجد ودور تحفيظ القرآن والمدارس والكليات والمنشآت العامة والخاصة والمزارع وآبار المياه والمعالم والآثار التاريخية والأسواق والمحلات التجارية.

ولفت إلى أن العدو السعودي شن حرب إبادة جماعية وبإستخدام صواريخ وأسلحة ذكية وقنابل عنقودية وإنشطارية، راح ضحية هذا العدوان عشرات الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تحالف العدوان بقيادة السعودية فرض حصار إقتصادي وبري وبحري وجوي ضد الشعب اليمني وأغلق مطار صنعاء ونقل البنك المركزي إلى عدن ما ضاعف من معاناة اليمنيين.

كما قدم رئيس مجلس النواب لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة ملف شامل يتضمن أبرز الجرائم التي إرتكبتها  تحالف العدوان بقيادة السعودية، كما سلم رئيس مجلس النواب للمسئول الأممي وثيقة مبادرة مجلس النواب بشأن معالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لتسليمها للأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة من مجلس النواب لإيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها اليمن من أوضاع إنسانية كارثية تهدد بخطر المجاعة.

ولفت إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، ويواجه سبعة ملايين إمكانية المجاعة، كما يعاني 462 ألف طفل من سوء التغذية الحادة .

ودعا الأخ يحيى علي الراعي المسئولين الأمميين إلى ممارسة دورهم الإنساني في نقل جرائم العدوان المنظورة لديهم بشكل مباشر أو عبر القنوات الفضائية للرأي العام العالمي والعمل كل ما من شأنه الضغط على حكومات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف الحرب الظالمة وفك الحصار الجائر المفروض على بلادنا.

وقال " إن الشعب اليمني يحب الأمن والاستقرار والتنمية لكنه سيقاوم كل أشكال الظلم والإستبداد من أي جهة كانت وهو على استعداد للحوار الهادف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار ".

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المبالغ التي صرفت لشراء الصواريخ والأسلحة التي استخدمت من قبل تحالف العدوان ضد الشعب اليمني كان الأحرى أن يشترى بها أدوية لمكافحة الكثير من الأوبئة والأمراض في عدد من دول العالم ومنها شلل الأطفال والكوليرا وحمى الضنك والسرطان.

من جهته أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إهتمامه والأمم المتحدة بالعمل الإنساني وتقديم المعونات للشعب اليمني .. معبراً عن عدم رضائه لما مارسه وخلفه العدوان.

وشدد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة على التمسك بالحوار والتفاهم.

عقب ذلك قام رئيس مجلس النواب بتسليم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ترس المجلس.

حضر اللقاء عضوي مجلس النواب عزام عبدالله صلاح والدكتور عبدالباري عبدالله دغيش وأمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة الداخلية تشيّع اثنين من شهدائها
رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بعيد الأضحى المبارك
رئيس مجلس النواب يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الأضحى
الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى
رئيس الوزراء يبعث برقيات تهان لنظرائه بمناسبة حلول عيد الأضحى
قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى
رئيس مجلس النواب يهنئ رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بعيد الأضحى
انخفاض معدل الإصابة بالكوليرا بنسبة 30 في المائة بعد استكمال حملة التوعية
الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by