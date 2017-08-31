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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 08:34:19م
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  محلي
الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى
[31/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقيات تهان إلى إخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدولة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن تمنياته لهم بموفور الصحة وعلى شعوبهم بمزيد من التقدم والإزدهار والخير والنماء.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الدينية الجليلة تزخر بمعاني التسامح والإخاء وتشكل مصدر إلهام للمساعي المتواصلة من نشر القيم الإسلامية .. داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمة العربية والإسلامية كل الخير والبركات في كنف الأمن والسلام.
سبأ
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