الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع الثعبان بعسير [31/أغسطس/2017] عسير - سبأ:

سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم على مواقع الثعبان في قطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على مواقع الثعبان في عملية هجومية نوعية إستهدفت مواقع مرتزقة الجيش السعودي، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أنه تم إحراق آلية عسكرية وإعطاب أخرى بقصف مدفعي إستهدف منفذ علب بعسير .. لافتا إلى أنه تم قنص أحد مرتزقة العدوان في تبة الخزان بنيران وحدة القناصة للجيش واللجان الشعبية.

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