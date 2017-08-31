ارتفاع اسعار النفط والخام الامريكي صوب اكبر هبوط في عام [31/أغسطس/2017]

أمستردام - سبأ:

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة الماضية لكن الخام الأمريكي يتجه صوب أكبر خسارة شهرية في أكثر من عام بسبب مخاوف تتعلق بالطلب بعد أن تسببت السيول في تعطل نحو ربع الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة.



وارتفعت الأسعار في أسواق المنتجات النفطية مع ارتفاع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عامين فوق دولارين للجالون بدعم مخاوف من نقص الوقود قبل أيام من عطلة نهاية الأسبوع وعيد العمال وهي فترة ارتفاع في حركة قيادة السيارات.



وتسبب الإعصار هارفي، الذي أدى إلى سيول أغرقت قلب صناعة النفط الأمريكي في تكساس وأودت بحياة 35 شخصا على الأقل، في توقف 4.4 مليون برميل يوميا على الأقل من الطاقة التكريرية بحسب تقارير الشركات وتقديرات خبراء اقتصاد.



وأدت الإغلاقات أيضا إلى استخدام الحكومة الأمريكية لاحتياطياتها الاستراتيجية من النفط للمرة الأولى في خمس سنوات اليوم لتفرج عن 500 ألف برميل من الخام لصالح مصفاة في لويزيانا.



وتتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لإنهاء الشهر منخفضة سبعة بالمئة في أكبر خسارة شهرية تتكبدها منذ يوليو 2016. و جرى تداول الأسعار مرتفعة 1.4 بالمئة عند 46.58 دولار للبرميل.



وارتفع خام القياس العالمي برنت 58 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 51.44 دولار للبرميل. وهبط الخام أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

سبأ