اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أميركا..الافراج عن 500 ألف برميل من الاحتياطي الاستراتيجي واشنطن- سبأ :







اعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم انها ستفرج عن 500 ألف برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك بسبب العاصفة المدارية هارفي في أول سحب من احتياطي الطوارئ منذ 2012.



وبحسب البيان الصادر عن وزارة الطاقة فإن الكمية المفرج عنها ستُوجه إلى مصفاة فيليبس 66 في ليك تشارلز بولاية لويزيانا والتي لم تتأثر بالعاصفة التي ضربت الساحل الأمريكي على خليج المكسيك لعدة أيام.



تشمل الكمية 200 ألف برميل من الخام منخفض الكبريت و300 ألف برميل من الخام عالي الكبريت وفقا للبيان. يحوي الاحتياطي الذي أنشئ في السبعينيات 679 مليون برميل من النفط.

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ