ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:51م
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون النفرة إلى جبل عرفات
بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم النفرة من مشعر منى إلى جبل عرفات الطاهر في مكة المكرمة للوقوف عليه طوال النهار وقضاء الركن الأعظم في الحج.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
روسيا:اقترحنا على الولايات المتحدة خيارات متنوعة لاغلاق ملف العقوبات
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع الثعبان بعسير
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب بتعز
كسر زحف لمرتزقة العدوان في مديرية ذي ناعم بالبيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع نحو 13 شخصا في ضربات جوية أمريكية بأفغانستان
[31/أغسطس/2017] كابول- سبأ:



لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، جراء ضربات جوية شنتها القوات الأمريكية استهدفت مسلحي حركة (طالبان) في شرق أفغانستان.

ونقلت وسائل الإعلام عن القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان لها، القول: إنها علمت "بوقوع حادثة في منطقة بولي علم بمقاطعة لوغار مع سقوط ضحايا من المدنيين".. مضيفة إنه "تم فتح تحقيق رسمي حول الحادث".

من جانبه ذكر المتحدث باسم حاكم مقاطعة لوغار في تصريح له أن القوات الأمريكية كانت تقوم بعملية مشتركة مع نظيرتها الأفغانية في بلدة دشتي باري عندما هاجمها مسلحو طالبان.

وأوضح أن "القوات الأجنبية ردت وأجبرت طالبان على الاختباء في منازل مدنيين مجاورة، وطلبت دعما جويا قصف المنازل وأوقع ضحايا مدنيين".. مشيرا إلى "مقتل 13 شخصا بالقصف الجوي وإصابة 15 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة ومن بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن "أكثر من 12 عنصرا من طالبان بالإضافة إلى عدد من قادة الحركة قتلوا في العملية".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روسيا:اقترحنا على الولايات المتحدة خيارات متنوعة لاغلاق ملف العقوبات
الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجراء اختبارات لانبعاثات السيارات الجديدة قبل استخدامها
تدريبات عسكرية امريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
الإعصار هارفي يتحرك داخل اليابسة مخلفا الموت والدمار بولاية لويزيانا الأمريكية
صعود نحو مليوني حاج الى جبل عرفات
وزارة الدفاع الأمريكية تقر بوجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان
إصابة ستة أشخاص جراء انفجار قنبلة غرب تركيا
الأورومتوسطي: قانون "التسوية" الإسرائيلي يهدف لتوسيع الاستيطان
كوريا الشمالية:تحالفات واشنطن تهديد خطير لشبه الجزيرة الكورية
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان لمدة عام
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by