عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع نحو 13 شخصا في ضربات جوية أمريكية بأفغانستان







لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، جراء ضربات جوية شنتها القوات الأمريكية استهدفت مسلحي حركة (طالبان) في شرق أفغانستان.



ونقلت وسائل الإعلام عن القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان لها، القول: إنها علمت "بوقوع حادثة في منطقة بولي علم بمقاطعة لوغار مع سقوط ضحايا من المدنيين".. مضيفة إنه "تم فتح تحقيق رسمي حول الحادث".



من جانبه ذكر المتحدث باسم حاكم مقاطعة لوغار في تصريح له أن القوات الأمريكية كانت تقوم بعملية مشتركة مع نظيرتها الأفغانية في بلدة دشتي باري عندما هاجمها مسلحو طالبان.



وأوضح أن "القوات الأجنبية ردت وأجبرت طالبان على الاختباء في منازل مدنيين مجاورة، وطلبت دعما جويا قصف المنازل وأوقع ضحايا مدنيين".. مشيرا إلى "مقتل 13 شخصا بالقصف الجوي وإصابة 15 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة ومن بينهم نساء وأطفال".



وأضاف أن "أكثر من 12 عنصرا من طالبان بالإضافة إلى عدد من قادة الحركة قتلوا في العملية".

سبأ [31/أغسطس/2017] كابول- سبأ:سبأ