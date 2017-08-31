ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:51م
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون النفرة إلى جبل عرفات
بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم النفرة من مشعر منى إلى جبل عرفات الطاهر في مكة المكرمة للوقوف عليه طوال النهار وقضاء الركن الأعظم في الحج.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
روسيا:اقترحنا على الولايات المتحدة خيارات متنوعة لاغلاق ملف العقوبات
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع الثعبان بعسير
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب بتعز
كسر زحف لمرتزقة العدوان في مديرية ذي ناعم بالبيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  سياحة
اختتام فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2017م
[31/أغسطس/2017]
صلالة- سبأ:



اختتمت اليوم الخميس فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2017م الذي انطلق في 30 يونيو الماضي وحمل شعار (عُمان الرّخاء والنّماء) حيث تضمن برنامج المهرجان لهذا العام فعاليات متنوعة في مختلف الجوانب الدينية والاقتصادية والثقافية والتراثية والاجتماعية والرياضية والفنية والترفيهية والعروض المسرحية بالإضافة إلى إقامة مهرجان الفنون التقليدية والصناعات الحرفية بمشاركة 35 دولة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أقيمت معظم الفعاليات بمركز البلدية الترفيهي الذي يضم العديد من المسارح وقاعات للمعارض وقرية تراثية وقرية الطفل إلى جانب إقامة بعض الفعاليات المصاحبة لمهرجان صلالة السياحي في ولايتي طاقه ومرباط وموقع مخيم أصدقاء البلدية في سهل اتين وقرية سمهرم السياحية.

كما اشتمل المهرجان ضمن فعالياته على إقامة معارض مختلفة منها التثقيفية والخدمية والتسويقية والتوعوية من خلال أجنحة خصصت للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وجمعيات المرأة العمانية والمراكز الحرفية الى جانب المعارض الشخصية والاستهلاكية.

وقد تضمن المهرجان لهذا العام تنظيم العديد من المسابقات.. كما أقيمت على مدى فترة المهرجان الندوات والمحاضرات الدينية والتوعوية والمؤتمرات المتخصصة والأمسيات الثقافية والشعرية والفنية إلى جانب إقامة الأنشطة والفعاليات المتجددة والمتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

الجدير ذكره أن مهرجان صلالة السياحي يساهم في تنشيط السياحة في موسم الخريف الذي يستقطب السياحة العائلية من كافة محافظات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تقوم الجهات الرسمية والأهلية بتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين إلى المحافظة لإنجاح الموسم السياحي.

سبأ
  المزيد من (سياحة)
ارتفاع عدد الأجانب الزائرين لبريطانيا 8%
منظمة السياحة العالمية: تونس ستسجل 8 مليون سائحا هذا العام
ارتفاع معدل وصول السياح الأجانب إلى ولاية صباح الماليزية
السياحة التونسية تفقد نحو 6300 فرصة عمل خلال آخر 8 سنوات
زيادة عدد السياح الأجانب في تونس بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري
الصينيون يتصدرون قائمة السياحة الدولية بنحو 12% فى نهاية العام الماضي
الخطوط الجوية الروسية (آيروفلوت) تدخل قائمة أفضل 20 شركة طيران في العالم
إرتفاع عدد السياح في تونس بنسبة 37% في 4 أشهر
ميناء صلالة العماني يستقبل سفينة سياحية مالطية
السلطات التونسية تتخذ إجراءات جديدة ومساع دبلوماسية لإنعاش السياحة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by