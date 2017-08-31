سياحة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2017م صلالة- سبأ:







اختتمت اليوم الخميس فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2017م الذي انطلق في 30 يونيو الماضي وحمل شعار (عُمان الرّخاء والنّماء) حيث تضمن برنامج المهرجان لهذا العام فعاليات متنوعة في مختلف الجوانب الدينية والاقتصادية والثقافية والتراثية والاجتماعية والرياضية والفنية والترفيهية والعروض المسرحية بالإضافة إلى إقامة مهرجان الفنون التقليدية والصناعات الحرفية بمشاركة 35 دولة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أقيمت معظم الفعاليات بمركز البلدية الترفيهي الذي يضم العديد من المسارح وقاعات للمعارض وقرية تراثية وقرية الطفل إلى جانب إقامة بعض الفعاليات المصاحبة لمهرجان صلالة السياحي في ولايتي طاقه ومرباط وموقع مخيم أصدقاء البلدية في سهل اتين وقرية سمهرم السياحية.



كما اشتمل المهرجان ضمن فعالياته على إقامة معارض مختلفة منها التثقيفية والخدمية والتسويقية والتوعوية من خلال أجنحة خصصت للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وجمعيات المرأة العمانية والمراكز الحرفية الى جانب المعارض الشخصية والاستهلاكية.



وقد تضمن المهرجان لهذا العام تنظيم العديد من المسابقات.. كما أقيمت على مدى فترة المهرجان الندوات والمحاضرات الدينية والتوعوية والمؤتمرات المتخصصة والأمسيات الثقافية والشعرية والفنية إلى جانب إقامة الأنشطة والفعاليات المتجددة والمتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية.



الجدير ذكره أن مهرجان صلالة السياحي يساهم في تنشيط السياحة في موسم الخريف الذي يستقطب السياحة العائلية من كافة محافظات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تقوم الجهات الرسمية والأهلية بتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين إلى المحافظة لإنجاح الموسم السياحي.

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ