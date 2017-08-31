رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاسبانية موغوروتسا تتأهل للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس







تأهلت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بفوزها السهل على الصينية ينغ-ينغ دوان 6-4 و6-صفر اليوم الخميس.



وتلتقي اللاعبة الإسبانية في الدور الثالث السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا المصنفة حادية وثلاثين والفائزة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).



وفي المقابل، أصبحت الدنماركية كارولينا فوزنياكي رابع مصنفة بين العشر الأوليات تودع البطولة بعد دورين فقط، بخسارتها أمام الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 2-6 و7-6 (7-5) و1-6.



وتلتقي الكرواتية ماكاروفا في الدور الثالث الإسبانية كارلا سواريز نافارو الفائزة على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني التاسعة والعشرين 4-6 و7-6 (7-4) و6-2.

سبأ [31/أغسطس/2017] نيويورك- سبأ:سبأ