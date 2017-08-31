[31/أغسطس/2017] نيويورك- سبأ:
تأهلت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بفوزها السهل على الصينية ينغ-ينغ دوان 6-4 و6-صفر اليوم الخميس.
وتلتقي اللاعبة الإسبانية في الدور الثالث السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا المصنفة حادية وثلاثين والفائزة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).
وفي المقابل، أصبحت الدنماركية كارولينا فوزنياكي رابع مصنفة بين العشر الأوليات تودع البطولة بعد دورين فقط، بخسارتها أمام الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 2-6 و7-6 (7-5) و1-6.
وتلتقي الكرواتية ماكاروفا في الدور الثالث الإسبانية كارلا سواريز نافارو الفائزة على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني التاسعة والعشرين 4-6 و7-6 (7-4) و6-2.
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