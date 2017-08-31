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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:12م
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الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجراء اختبارات لانبعاثات السيارات الجديدة قبل استخدامها
[31/أغسطس/2017] بروكسل- سبأ:



أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن طرازات السيارات الجديدة "سيتعين عليها اجتياز اختبارات جديدة أكثر مصداقية للانبعاثات"، قبل السماح لها بالخروج للسير على الطرق الأوروبية.

وبحسب وسائل الإعلام يتركز الاهتمام على انبعاثات مركبات الديزل بعد الكشف عام 2015م عن أن (فولكسفاجن) الألمانية لتصنيع السيارات تستخدم في الكثير من مركباتها آلية للتلاعب لتبدو أقل تلويثا خلال اختبارات الانبعاثات.

وأوضحت المفوضية أن الاختبارات الجديدة "ستؤدي إلى نتائج أكثر مصداقية وتساعد في إعادة بناء الثقة في أداء السيارات الجديدة".

وستكون هذه الاختبارات إلزامية لكافة طرازات السيارات الجديدة ابتداء من الأول من سبتمبر، وسيتم تنفيذها على مراحل بين عامي 2018 و2019م.

سبأ
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