محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 30 من المغرر بهم بمحافظة ريمة







أفرجت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة اليوم عن 30 من المغرر بهم والذي شملهم قرار العفو العام.



وخلال الإفراج الذي حضره وكيلا المحافظة محمد الوسد وصالح العياضي .. أكد محافظ ريمة حسن العمري أن الإفراج عن المغرر بهم يأتي في إطار الحرص على عودتهم إلى حضن الوطن وأهاليهم .. داعيا إلى التنبه لخطورة الزج بالشباب للعمل في صفوف مرتزقة العدوان.



فيما عبر المفرج عنهم عن إمتنانهم للمعاملة الحسنة التي تلقوها خلال فترة احتجازهم .. مؤكدين أهمية الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [31/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:سبأ