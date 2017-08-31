ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:12م
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون النفرة إلى جبل عرفات
بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم النفرة من مشعر منى إلى جبل عرفات الطاهر في مكة المكرمة للوقوف عليه طوال النهار وقضاء الركن الأعظم في الحج.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
الاسبانية موغوروتسا تتأهل للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجراء اختبارات لانبعاثات السيارات الجديدة قبل استخدامها
الإفراج عن 30 من المغرر بهم بمحافظة ريمة
ليفربول الانجليزي لكرة القدم يكمل التعاقد مع أوكسليد-تشامبرلين من أرسنال لمدة 4 أعوام
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الإفراج عن 30 من المغرر بهم بمحافظة ريمة
[31/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:



أفرجت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة اليوم عن 30 من المغرر بهم والذي شملهم قرار العفو العام.

وخلال الإفراج الذي حضره وكيلا المحافظة محمد الوسد وصالح العياضي .. أكد محافظ ريمة حسن العمري أن الإفراج عن المغرر بهم يأتي في إطار الحرص على عودتهم إلى حضن الوطن وأهاليهم .. داعيا إلى التنبه لخطورة الزج بالشباب للعمل في صفوف مرتزقة العدوان.

فيما عبر المفرج عنهم عن إمتنانهم للمعاملة الحسنة التي تلقوها خلال فترة احتجازهم .. مؤكدين أهمية الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قائد المنطقة العسكرية الرابعة يشيد بمواقف أبناء إب في الدفاع عن الوطن
أمين عام مؤسسة السجين الوطنية يلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة
جمعية شكر التنموية توزع ملابس عيدية للأيتام في بيت الفقية
حرائر عمران والسودة وذيبين يقدمن قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية
سواعد الخير تدشن مشروع فرحة عيد
خطة مرورية لتخفيف الإزدحام بالعاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى
حدائق العاصمة صنعاء تستعد لإستقبال أكثر من مليوني زائر في أيام عيد الأضحى
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في موزع بتعز
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by