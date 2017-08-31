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ليفربول الانجليزي لكرة القدم يكمل التعاقد مع أوكسليد-تشامبرلين من أرسنال لمدة 4 أعوام
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  رياضة
ليفربول الانجليزي لكرة القدم يكمل التعاقد مع أوكسليد-تشامبرلين من أرسنال لمدة 4 أعوام
[31/أغسطس/2017] لندن- سبأ:



انتقل لاعب أرسنال اليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى ليفربول منافسه بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليصبح ثاني لاعب بمنتخب انجلترا يترك فريقه خلال يومين مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (51.45 مليون دولار) اليوم الخميس.

وأعلن نادي ليفربول في بيان له عبر موقعه الإلكتروني أنه ارتبط مع لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما، وشارك في 132 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز مع ارسنال منذ انضم إليه من ساوثامبتون في 2011، بعقد طويل الأمد في آخر يوم بفترة الانتقالات.

وتخلى أرسنال يوم أمس الأربعاء عن الظهير الأيسر الدولي كيران جيبس (27 عاما) لينتقل إلى وست بروميتش ألبيون لمدة 4 سنوات.

وتفوق ليفربول على تشيلسي بطل انجلترا ليقتنص أوكسليد-تشامبرلين الذي أصبح رابع صفقة يبرمها فريق المدرب يورجن كلوب هذا الصيف.

وخضع أوكسليد-تشامبرلين لفحص طبي يوم أمس بمقر تدريبات منتخب انجلترا الذي يستعد لمواجهة مالطا وسلوفاكيا بتصفيات كأس العالم.

وقال أوكسليد-تشامبرلين لموقع ليفربول "أولا أنا سعيد بالتعاقد مع ليفربول وأود أن أوجه شكرا جزيلا للجميع في الاتحاد الانجليزي لجعل الأمر ممكنا ولتسهيل الإجراءات. قدموا مساعدة هائلة".

وأضاف اللاعب الذي كان يتبقى له موسم واحد في عقده مع أرسنال "أنا هنا مع منتخب انجلترا لخوض مباراتين مهمتين لذا أود التركيز معه لكن لا أطيق صبرا للانضمام لتدريبات ليفربول".

ولطالما كان أوكسليد-تشامبرلين عنصرا ثابتا في أرسنال لقدرته على القيام بعدة أدوار وخاصة في وسط الملعب جهة اليمين وسجل 9 أهداف فقط في الدوري.

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح من روما بجانب الظهير الأيسر أندرو روبرتسون من هال سيتي وتوصل لاتفاق لضم لاعب وسط غينيا نابي كيتا من رازن بال شبورت لايبزيج لكنه سيلتحق بالفريق في أنفيلد في نهاية الموسم الحالي.

سبأ
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