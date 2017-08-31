قائد المنطقة العسكرية الرابعة يشيد بمواقف أبناء إب في الدفاع عن الوطن [31/أغسطس/2017] إب - سبأ:

أشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبد اللطيف حمود المهدي بالمواقف الوطنية الشجاعة لأبناء محافظة إب في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله واصطفافهم ضد العدوان الذي لا زال يواصل إرتكاب جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني الصامد.



ونقل اللواء المهدي في إجتماع عقد اليوم بحضور وكيل أول محافظة إب عبدالحميدالشاهري والمشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية بالمحافظة، تهاني وتبريكات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بعيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام والشعب اليمني أكثر صموداً وشموخاً في مواجهة التحديات والحصار الجائر الذي فرضته قوى الغزو والاحتلال على اليمن .



ولفت قائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى طبيعة الأوضاع والمستجدات الراهنة التي يمر بها اليمن والموجبات الوطنية الماثلة أمام كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة تعزيز الصمود ورفد جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته بالرجال والمال حتى تحقيق النصر وتطهير اليمن من رجس ودنس قوى الشر والعدوان الهادفة تمزيق اليمن والهيمنة على موقعه الإستراتيجي الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.



وأشاد بدور وتضحيات أبطال المنطقة العسكرية الرابعة في مواجهة العدوان وأدواته وأذنابه من المرتزقة الذين باعوا وطنهم وخانوا شعبهم مقابل حفنة من المال المدنس .



ودعا أبناء محافظة إب إلى رفد الجبهات بالرجال وتعزيز الإصطفاف والتلاحم وتماسك الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان الذي لا يزال يرتكب أبشع الجرائم في ظل صمت دولي مخزٍ ومعيب سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.



فيما أكد مشائخ محافظة إب إستعدادهم رفد جبهات مواجهة العدوان بالمال والرجال والعتاد ورص الصفوف لتمتين الجبهة الداخلية وتقديم التضحيات حتى تحقيق النصر ضد العدوان ومرتزقته مهما بلغت التضحيات.



حضر الإجتماع قائد محور إب العميد قاسم محمد العياني.

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