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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:12م
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تدريبات عسكرية امريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
[31/أغسطس/2017] سول - سبأ :


اعلنت كوريا الجنوبية إن قواتها الجوية أجرت تدريبات مع قاذفتين أمريكيتين نوويتين فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان مما صعد بشدة حدة التوترات.

وجاءت التدريبات التي شملت القاذفتين الأمريكيتين الأسرع من الصوت من طراز بي-1بي وأربع طائرات شبح إف-35بي إضافة إلى مقاتلات كورية جنوبية في ختام مناورات عسكرية سنوية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية تركزت بالأساس على المحاكاة بالكمبيوتر.

وتعترض كوريا الشمالية بشدة على المناورات التي تعتبرها تحضيرا لغزو وردت بسلسلة من التهديدات وإطلاق صواريخ في الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جو جون-هيوك خلال مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم أن بلاده تشدد على ضرورة تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، من خلال التخلص الكامل من الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وألمح المتحدث إلى أن بلاده ترفض احتمال إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية على أراضيها. وكان هذا الموضوع قد أثير خلال اللقاء بين وزيري الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي في 30 أغسطس الجاري.

يشار الى انه تم سحب الأسلحة النووية التكتيكية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي عن نزع السلاح النووي في عام 1991 بهدف تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية .

سبأ
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