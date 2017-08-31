عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإعصار هارفي يتحرك داخل اليابسة مخلفا الموت والدمار بولاية لويزيانا الأمريكية







ضعفت شدة المنخفض المداري هارفي مع توغله فوق ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم الخميس مخلفا سيولا قياسية دفعت مئات الألوف من السكان للفرار من ديارهم في تكساس وارتفع عدد القتلى بالعثور على المزيد من الجثث مع انحسار المياه.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) من المتوقع أن تكون العاصفة التي شلت الحركة في هيوستون من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة وتضع أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديا كبيرا يتمثل في مواجهة الوضع الإنساني وإعادة البناء.



وقتلت العاصفة نحو 35 شخصا على الأقل وأجبرت 32 ألفا على اللجوء لمراكز إيواء منذ أن ضربت الشاطئ قرب روكبورت بولاية تكساس على خليج المكسيك يوم الجمعة الماضي لتصبح أقوى إعصار يضرب الولاية منذ نحو نصف قرن.



وقال مساعد رئيس إدارة الإطفاء بالولاية ريتشارد مان لوكالة (رويترز) إن إدارة الإطفاء في هيوستون ستبدأ جهود بحث من مبنى لمبنى اليوم لإنقاذ الناجين المحاصرين وانتشال الجثث.



فيما قال رئيس بلدية بورت أرثر في تكساس ديريك فورمان على موقع للتواصل الاجتماعي "مدينتنا بكاملها مغمورة بالمياه"، ورفع على الموقع نفسه تسجيلا مصورا لمياه السيول تملأ منزله في المدينة التي يقطنها 55 ألف شخص وتبعد نحو 160 كيلومترا شرقي هيوستون.



وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن منسوب الأمطار بلغ نحو 75 سنتيمترا في بورت أرثر.



وقالت الشرطة في مقاطعة هاريس إن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.



وكانت إمدادات الكهرباء مقطوعة عن نحو 200 ألف منزل وشركة في لويزيانا وتكساس اليوم.

سبأ [31/أغسطس/2017] ليك تشارلز- سبأ:سبأ