محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام مؤسسة السجين الوطنية يلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة







ناقش أمين عام مؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري اليوم مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية رضوان بونصير، الأوضاع الإنسانية والصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني من أجل توفير الغذاء.



وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن "أوتشا " جورج خوري والمدير التنفيذي لمؤسسة السجين فضل عبيد، إلى دور مؤسسة السجين في دعم السجون وتأهيل بنيتها التحتية وتوفير إحتياجات نزلائها من المواد الغذائية وكذا مساعدة السجناء المعسرين بدفع الحقوق الخاصة التي عليهم.



وفي اللقاء أشار أمين عام مؤسسة السجين إلى إنعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين أصبحوا في وضع مأساوي نتيجة الأوضاع الراهنة .. مبينا أن ثلثي الشعب اليمني أصبح عاطلا عن العمل، فيما انقطعت المرتبات عن موظفي الدولة.



واستنكر إستمرار المجازر المروعة التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني من الأطفال والنساء والشيوخ بمختلف الأسلحة المحرمة دوليا .. مثمنا الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في توفير الخدمات للمواطنين.



وأعرب عن أمله في توسيع المساعدات وتسهيل وصولها للمحتاجين .. مشيراً إلى أهمية تقديم المساعدات المالية في بعض الحالات للمحتاجين في المدن بما يمكنهم من تسديد الإلتزامات التي تواجههم كإيجارات المنازل وقيمة المياه والكهرباء والدواء ومستلزمات الأطفال والاحتياجات الأخرى.



واستعرض الحباري الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للحصول على العملة الصعبة من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلي وكذا مشاكل تفريغ البواخر في مينائي الحديدة والصليف نتيجة تأثر ميناء الحديدة وسير العمل فيه جراء تعرضه للقصف الجوي من قبل طيران العدوان، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار نقل البضائع من الخارج بسبب الرسوم المفروضة على اليمن كرسوم مخاطر الحرب.



وقال "إن السوق اليمنية غرقت بالبضائع القادمة من السعودية والخليج والتي أوشكت صلاحية معظمها على الانتهاء، فيما تمنع دول العدوان بقيادة السعودية خروج أي صادرات يمنية وتفرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على البلد مما أثر سلبياً على الإقتصاد الوطني".



من جهته أشاد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية بدور مؤسسة السجين الوطنية ومجموعة الحاج علي الحباري في العمل الإنساني .. مؤكداً وقوفه إلى جانب القطاع الخاص من أجل توفير السلع الغذائية لليمنيين.

سبأ [31/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ