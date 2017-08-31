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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:12م
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  رياضة
اليابان تتأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي
[31/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:





تأهلت اليابان الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بفوزها 2-صفر على استراليا في سايتاما اليوم الخميس لتصبح آمال منافسيها في بلوغ النهائيات في روسيا معلقة بين أيديها.

افتتح تاكوما أسانو التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف لاعب الوسط يوسوكي اديجوتشي (21 عاما) هدفا ثانيا في نهاية مثيرة في الدقيقة 82 ليضمن المنتخب الملقب باسم “الساموراي الأزرق” التأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي.

وضمنت اليابان صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية قبل خوض الجولة الأخيرة خارج أرضها أمام السعودية صاحبة المركز الثاني في مباراة ستترقب استراليا نتيجتها.

وتحتاج استراليا صاحبة المركز الثالث للفوز بفارق كبير على تايلاند في آخر جولة وانتظار فوز أو تعادل اليابان في السعودية التي تتفوق على استراليا بفارق الأهداف.

وبهذا انضمت اليابان إلى إيران والبرازيل المتأهلين سابقا للبطولة المؤلفة من 32 فريقا وتستضيفها روسيا في الفترة بين 14 يونيو حزيران و15 يوليو تموز العام المقبل.

سبأ
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