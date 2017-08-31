اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في أغسطس الجاري





كشفت تقديرات أولية اليوم الخميس بأن معدل التضخم بمنطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ التخلي تدريجيا عن سياسته النقدية الشديدة التيسير.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد قدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 1.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من 1.3 في المائة في يوليو، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت لزيادة نسبتها 1.4 في المائة.



وهذه هي أعلى وتيرة منذ أبريل، حين بلغ التضخم 1.9 في المائة موافقا هدف المركزي الأوروبي للتضخم عند أقل قليلا من 2 في المائة لفترة وجيزة.



ومع استبعاد الأسعار المتقلبة للأغذية غير المصنعة والطاقة، وهما أكثر المكونات تقلبا، استقر التضخم عند 1.3 في المائة في أغسطس، في حين أشارت توقعات السوق لانخفاضه إلى 1.2 في المائة.. ويحظى هذا المؤشر بمتابعة وثيقة من المركزي الأوروبي.



وزادت منتجات الطاقة 4 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 2.2 في المائة في يوليو.



وفي تقرير منفصل قال (يوروستات) اليوم إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 9.1 في المائة في يوليو، دون تغيير عن يونيو.. وظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2009.



وانخفض معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 3.7 في المائة في يوليو من 3.8 في المائة في يونيو.

سبأ [31/أغسطس/2017] بروكسل- سبأ:سبأ