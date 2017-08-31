صعود نحو مليوني حاج الى جبل عرفات [31/أغسطس/2017] مكة المكرمة - سبأ:

صعد حجاج بيت الله الحرام اليوم الى جبل عرفات لأداء الركن الاعظم للحج استعدادا لرمي الجمرات في أبرز مناسك الحج كل عام.



وسيقضي الحجاج يومهم حتى غروب الشمس في عرفات مرددين التهليل والتكبير والتلبية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك" ويمضون يومهم في الصلاة وقراءة القرآن الكريم.



وبحلول الغروب ينتقل الحجاج إلى مزدلفة حيث يجمعون الجمرات لرميها يوم غدا الجمعة الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وجاء الحجاج الذي قدر عددهم اكثر من مليوني حاج من جميع أنحاء العالم تقريبا من مختلف الأجناس والألوان يقفون إلى جوار بعضهم البعض في تضرع وخشوع.

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