جمعية شكر التنموية توزع ملابس عيدية للأيتام في بيت الفقية [31/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

وزعت جمعية شكر التنموية الخيرية بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة اليوم ملابس عيدية للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وذكرت رئيسة الجمعية عالية شماع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع الملابس العيدية إستهدف خمسين يتيما في مركز المديرية.



وأشارت إلى أن الجمعية وزعت قوالب ثلجية مجانية على الأسر الأشد فقرا في المديرية بمناسبة يوم التروية.. مبينة أن الجمعية تعد لتنفيذ مشروع الأضحية الذي سيتم من خلاله توزيع 30 أضحية على الأسر الفقيرة والمحتاجة.



وأشادت بجهود ومبادرات فاعلي الخير التي ساهمت في إدخال السرور والبهجة في نفوس الأطفال اليتامى والأسر الأشد فقرا في المديرية.

سبأ