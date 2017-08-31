حرائر عمران والسودة وذيبين يقدمن قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية [31/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

قدمت حرائر مديريات عمران والسودة وذيبين بمحافظة عمران اليوم قافلة عيدية دعما للجيش واللجان الشعبية في إطار الحملة الشعبية " أعيادنا .. جبهاتنا ".



واستنكرت حرائر عمران الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.



وأشارت إلى أن اليمن كان وسيظل مقبرة الغزاة وأن اليمنيين قادرين على حماية أرضهم والدفاع عن عرضهم مهما بلغت التضحيات.



وأشادت بالملاحم البطولية والإنتصارات الأسطورية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره، وصمودهم وكسرهم لزحوفات العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات.

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