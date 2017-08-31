محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سواعد الخير تدشن مشروع فرحة عيد صنعاء - سبأ:

دشنت مؤسسة سواعد الخير التنموية اليوم مشروع "فرحة عيد " الخاص بتوزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين في أمانة العاصمة والحديدة .



وأوضحت نائب رئيس المؤسسة جميلة الهمداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يستهدف (٣٠٠) أسرة في أمانة العاصمة والحديدة، بهدف تخفيف معاناة الأسر المحتاجة خلال العيد وإدخال البهجة إلى نفوسهم.



وأشارت إلى أن توزيع لحوم الأضاحي يأتي ضمن مشاريع المؤسسة التي تسعى إلى تنمية المجتمع وعبر تأهيل الشباب وتمكينهم من مجالات العمل.



يذكر أن مؤسسة سواعد الخير التنموية تعمل في مجالات التدريب والتأهيل لتمكين الأسر الأكثر احتياجا من الاعتماد على النفس.

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ