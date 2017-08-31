عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع الأمريكية تقر بوجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان واشنطن - سبأ:

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم بوجود نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان بما يزيد آلافا عما أعلنته سابقا.



ونقلت رويترز عن دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون قولها “هذه ليست زيادة في القوات.. ولكنها إلى حد ما محاولة للتحلي بشفافية أكبر بشأن إجمالي حجم القوات الأمريكية”.



وجاء هذا الإعلان بعد أن أبدى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خيبة أمله إزاء “أسلوب إحصاء الجنود الأمريكيين في مناطق الصراع”.



وكان البنتاغون أعلن سابقا أنه يوجد نحو 8400 جندي أمريكي في أفغانستان بموجب حد أقصى تم وضعه خلال إدارة باراك أوباما.

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ