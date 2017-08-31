محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف خطة مرورية لتخفيف الإزدحام بالعاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى صنعاء - سبأ:

أعدت الإدارة العامة لمرور أمانة العاصمة خطة لتنظيم حركة السير ومنع الإزدحام والإختناقات المرورية خلال إجازة عيد الأضحى.



وأوضح مدير مرور العاصمة صنعاء العقيد عبدالله العقر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن تكثيف تواجد رجال المرور في الشوارع والجولات، وخاصة أمام الحدائق العامة، المنتزهات، المطاعم، الموالات والمراكز التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال إجازة العيد.



ودعا المواطنين والسائقين إلى التعاون مع رجال المرور لإنجاح الخطة والتغلب على الإختناقات المرورية التي تعيق سير المركبات وحركة المواطنين وتقدير الدور الذي يقوم به رجال المرور في كافة الأوقات والمناسبات الوطنية والدينية .



وأشار العقر إلى أهمية أن تكون الأعياد أمن وسلام والطرق خالية من الحوادث المرورية، من خلال الإلتزام بالقوانين وقواعد السير وآداب التعامل مع الطريق بما يسهم في الحد من حوادث السير.



كما دعا مدير مرور العاصمة وسائل الإعلام إلى التفاعل مع الخطة وتوعية المواطنين بأهميتها وأهدافها.. مشيداً بالدعم الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية بالأمانة لإدارة المرور للتغلب على الصعوبات التي تواجه العمل .

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ