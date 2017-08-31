ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 11:12:26ص
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون النفرة إلى جبل عرفات
بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم النفرة من مشعر منى إلى جبل عرفات الطاهر في مكة المكرمة للوقوف عليه طوال النهار وقضاء الركن الأعظم في الحج.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وزارة الدفاع الأمريكية تقر بوجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان
خطة مرورية لتخفيف الإزدحام بالعاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى
إصابة ستة أشخاص جراء انفجار قنبلة غرب تركيا
حدائق العاصمة صنعاء تستعد لإستقبال أكثر من مليوني زائر في أيام عيد الأضحى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أرشيف
خطة مرورية لتخفيف الإزدحام بالعاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أعدت الإدارة العامة لمرور أمانة العاصمة خطة لتنظيم حركة السير ومنع الإزدحام والإختناقات المرورية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح مدير مرور العاصمة صنعاء العقيد عبدالله العقر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن تكثيف تواجد رجال المرور في الشوارع والجولات، وخاصة أمام الحدائق العامة، المنتزهات، المطاعم، الموالات والمراكز التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال إجازة العيد.

ودعا المواطنين والسائقين إلى التعاون مع رجال المرور لإنجاح الخطة والتغلب على الإختناقات المرورية التي تعيق سير المركبات وحركة المواطنين وتقدير الدور الذي يقوم به رجال المرور في كافة الأوقات والمناسبات الوطنية والدينية .

وأشار العقر إلى أهمية أن تكون الأعياد أمن وسلام والطرق خالية من الحوادث المرورية، من خلال الإلتزام بالقوانين وقواعد السير وآداب التعامل مع الطريق بما يسهم في الحد من حوادث السير.

كما دعا مدير مرور العاصمة وسائل الإعلام إلى التفاعل مع الخطة وتوعية المواطنين بأهميتها وأهدافها.. مشيداً بالدعم الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية بالأمانة لإدارة المرور للتغلب على الصعوبات التي تواجه العمل .

سبأ
  المزيد من (محلي)
حدائق العاصمة صنعاء تستعد لإستقبال أكثر من مليوني زائر في أيام عيد الأضحى
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في موزع بتعز
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
إعطاب دبابة وآلية عسكرية لمرتزقة العدو السعودي بميدي
مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة بميدي
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة نازحة ومحتاجة بأمانة العاصمة
رئيس الوزراء يلتقي رئيس البورد العربي للاستشارات والتدريب
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by