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حدائق العاصمة صنعاء تستعد لإستقبال أكثر من مليوني زائر في أيام عيد الأضحى
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حدائق العاصمة صنعاء تستعد لإستقبال أكثر من مليوني زائر في أيام عيد الأضحى
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
تستعد العاصمة صنعاء لإستقبال أكثر من مليوني زائر من الأمانة ومختلف المحافظات يترددون على 77 حديقة مفتوحة عامة وخاصة بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح مدير عام الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة المهندس حسين محمد الروضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حدائق ومتنزهات العاصمة صنعاء جاهزة لإستقبال الزائرين.

وأشار إلى الإستعدادات التي قامت بها الإدارة العامة من إنارة ونظافة وصيانة وتنسيق مع شرطة المرور وخدمات الأمن العام وحماية المنشآت والجهات المعنية لإستقبال زوارها من مختلف المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى .. مشيرا إلى أكثر من380 مشرفا وموظفا وعاملا على خدمة الحدائق وزوارها منهم 50 عامل من عمال النظافة تم الإستعانة بهم لخدمة زوار الحدائق الكبرى .

وأوضح المهندس الروضي أنه تم إعادة صيانة الألعاب المجانية المتنوعة للأطفال بحسب الإمكانيات المتاحة لرسم البسمة وإدخال الفرحة إلى نفوسهم وتخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة نتيجة إستمرار العدوان .

وتوقع مدير عام الحدائق والمتنزهات بالأمانة أن تشهد حدائق العاصمة صنعاء في عيد الأضحى إقبالا واسعا مابين مليوني إلى مليوني ونصف زائر، نظرا للكثافة السكانية المتزايدة والنزوح من كثير من المحافظات إلى العاصمة بسبب إستمرار العدوان ، فضلا عن الزوار القادمين من المحافظات المجاورة.

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة والأمن في الحدائق أكد الروضي أن السلطة المحلية أقرت سابقا عدد من الإجراءات الإحترازية والضوابط والإشتراطات الفنية والقانونية للمنشآت والمرافق العامة وتسري على جميع المستثمرين في الحدائق والمتنزهات دون استثناء

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إهتمام قيادة أمانة العاصمة وحرصها على تطوير وتحسين الحدائق والمتنزهات وتعزيز إجراءات السلامة والأمن لروادها وبما يوفر فرص الراحة والترفيه للمواطنين وأسرهم.

ودعا مدير عام الحدائق والمتنزهات بالأمانة كافة المواطنين للحفاظ على ممتلكات ونظافة الحدائق والمتنزهات والشكل الجمالي لها .

سبأ
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