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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 11:12:26ص
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  عربي ودولي
كوريا الشمالية:تحالفات واشنطن تهديد خطير لشبه الجزيرة الكورية
[31/أغسطس/2017]
بيونغ يانغ - سبأ:
أكدت كوريا الشمالية أن تحالفات الولايات المتحدة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية تشكل تهديدا خطيرا للمنطقة.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة (ثاد) الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الديمقراطية في تقرير حول التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة أن “اليابان رفعت اكمامها لدعم العمليات التي يقوم بها سيدها في مواجهة كوريا الديمقراطية” مضيفة أن “اليابان تخاطر بتدمير نفسها بشكل وشيك بوقوفها إلى جانب الولايات المتحدة”.

وتؤكد كوريا الديمقراطية باستمرار أنها تدافع عن نفسها في مواجهة السياسة العدائية للولايات المتحدة والتهديد الامريكى بحرب نووية والممتد لعقود من الزمن.

سبأ
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